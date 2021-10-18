摩爾投顧分析師張志誠表示，美股費半指數走勢落後其餘三大指數，且恒大危機被大陸當局認定是個別狀況，官方出手相救機會不大，台股18日開高走低，終場收跌75點，收在16705點。個股方面，本周納入投資組合的精材，價漲量增，向上挑戰季線。
類股方面，國際油價續創新高，但不能直接視為航運公司成本提高，因大型航運公司都有約定的廠商供油，甚至可用期貨避險。反而在化肥原料尿素成本屢創新高，磷肥需求高漲下，農糧股龍燈-KY、興農、台肥股價相對強勢，促使BSI指數跟BDI、BCI指數出現漲跌不同調。
航運股融資維持率低，代表浮動的籌碼更容易被逼出，散裝航運股裕民浮額逐漸清洗乾淨，尤其BCI指數下跌已成殺出的理由，然散裝航運公司的獲利並不是跟著BCI指數漲跌馬上增減，投資人要能夠用BCI指數報價水平抓出散裝船公司實際獲利能力，才能成為最後贏家。
(時報資訊)
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