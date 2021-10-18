證券分析師黃勇文表示，美股14日四大指數全面收紅，激勵台股18日開高，惟後續又再度震盪走跌收黑。即便權王台積電（2330）法說會釋出樂觀展望，帶動台股上周末前夕大漲近400點，暫時化解跌破年線的危機。不過，台股18日又立即受到上檔下彎月線的壓抑，使加權指數漲勢無法延續，仍維持箱型整理格局。
個股方面，本周納入投資組合的中探針，受惠消費性電子及電動車相關布局發酵，明年營收可望顯著成長。
選股方面，受惠國際油價上漲，使塑化族群股價表現較為強勢；而電子股方面，則在比特幣大漲激勵下，使挖礦概念股中的板卡族群向上表態。
展望後市，鴻海18日科技日發表新款電動車，是否將帶動車用電子相關產業發展；以及5G建置、雲端伺服器等，均屬於未來前景佳的產業，投資人可留意相關公司第三季財報成績。
(時報資訊)
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