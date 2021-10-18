在台南安平港成功引進亞果遊艇和三地集團，陸續開發之後，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」確定將分2區招商，A區水域面積3.26公頃，加上流音中心的礁群商業空間500平方公尺，將在10月底、11月初，進行招租，而水域面積3.45公頃、加15號碼頭1萬平方公尺的B區，則採BOT，預定明年7月招商，要打造成為愛河灣YACHTS PLAZA。
台灣港務公司及高雄市政府合資成立的高雄港區土地開發公司，18日下午在高雄流行音樂中心海豚館，舉辦「高雄港愛河灣遊艇碼頭」招商說明會，由土開公司董事長沈妙姿及總經理吳文彥主持，台灣港務公司副總經理鍾英鳳、助理副總鄭淑惠、高雄文化局主秘簡嘉論、以及嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚、亞果遊艇總經理張慶祥等產業界與會。
土開董事長沈妙姿指出，台南安平港2個地上權招商案，陸續由亞果遊艇集團和三地集團得標開發之後，擁有高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、以及高雄環狀輕軌等5大公共建設、政府投資數百億元的高雄亞灣，將是另一個招商焦點。
沈妙姿表示，「亞灣是政府帶頭投資」，無論是區位、環境、以及城市行銷和能見度，對民間接棒投資，深具吸引力。
土開公司向與會者簡報指出，高雄港1到10號碼頭，110年起分四期開發成為舊港歷史休閒門戶，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」與21號碼頭則從111年起開發成為新灣商貿生活核心，在整個亞灣的發展過程中，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」可說是蛋黃中的蛋黃，對接亞灣5G AIoT產業，結合國旅運中心國門的重鎮。
土開公司表示，「高雄港愛河灣遊艇碼頭」將分2區招商，A區範圍13號到14號碼頭水域面積3.26公頃，加上流音中心的礁群商業空間500平方公尺，將在10月底、11月初，進行招租，預定12月簽約，明年8月完工營運。
土開公司說，A區規劃至少60席遊艇泊位，陸域可做遊艇會所、餐廳等，招商採出租模式，得標廠商要支付開發權利金600萬元、水域管理費每年每平方公尺475元，按月支付、礁群房地租金每坪每月1500元，另有整體的固定管理費每年295萬元、以及根據營收百分比而支付的變動管理費。
至於「高雄港愛河灣遊艇碼頭」B區，水域面積3.45公頃、加15號碼頭1萬平方公尺，則將採BOT，目前正在進行可行性評估，預定明年7月招商，希望將A區和B區完成招商，打造成為愛河灣YACHTS PLAZA。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：