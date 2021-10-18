【時報記者張漢綺台北報導】十一長假前拉貨挹注，嘉澤(3533)9月合併營收攀升至20.7億元，月增7.01%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為57.57億元，季增18.47%，再創單季歷史新高，由於10月工作天數較少且客戶提前拉貨，嘉澤10月合併營收恐依往年趨勢較9月下滑，第4季亦可能較第3季下滑，港系外資最新報告維持嘉澤「買進」評等，不過三大法人今天微幅減碼嘉澤，致使嘉澤股價收低。
傳統旺季來臨，DT客戶新機上市及伺服器需求強勁，加上十一長假前拉貨挹注，降低了缺料及Cromebook需求下修對營運的衝擊，嘉澤9月合併營收攀升至20.7億元，月增7.01%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為57.57億元，季增18.47%，再創單季歷史新高，累計前9月合併營收為153.46億元，年成長23.21%。
嘉澤表示，目前伺服器需求穩定，NB稍弱，由於10月逢十一長假，工作天數較少並提前拉貨，嘉澤預估，10月合併營收依往例可能修正超過兩成，由於農曆年前備貨是11月第4週，預期第4季恐將略低於第3季。
港系外資報告指出，我們預期嘉澤伺服器相關收入貢獻將在2022年/2023年達到30%/35%，我們將嘉澤2021年每股盈餘上調2.4%，並預估嘉澤2022年營收可望年增22%，維持嘉澤「買進」評等，目標價下調至740元。
(時報資訊)
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