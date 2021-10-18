【時報記者林資傑台北報導】聯合再生(3576)積極參與地方基礎建設，據教育部統計，目前全台有1261所學校無室內運動場地，聯合再生目前已完成全台最大的太陽能風雨球場，規模約2MW、將於月底掛表，預計至年底將有約30MW的太陽能案場掛表，對營收有所貢獻。
展望明年，聯合再生以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，將再開發約300MW的台灣案場，未來將貢獻穩定的電費收入。此外，公司將斥資約1.2億元，於台南建置約4.6MWh的儲能設備，預計將在明年首季動工。
聯合再生開展第二階段任務迄今政府標案得標率約6成、並取得約230MW標案，其中包括台水、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於年底掛表併網，全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計可帶來每年約7.2億元售電收入。
蔡英文總統日前宣示將持續能源轉型、於2025年達淨零排放目標，聯合再生積極響應政策，預計明年將開發100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場。
同時，隨著淨零排放及碳中和成為趨勢，間歇性再生能源對能源供給占比日益增高。儲能系統在調節電力平滑輸出、減少對電網衝擊扮演極重要角色，台電規畫2025年電池儲能系統參與輔助服務的容量目標將達1000MW。
聯合再生有鑑於綠色能源使用最佳化，致力建構儲存能源的完整方案部分，今年一舉拿下台電最大儲能系統裝置標案，目前規畫將斥資1.2億元於台南自建大型儲能設備，規畫儲能設備規模為4.6MWh。
聯合再生表示，此儲能設備系統將配合台電電網參與日前輔助服務市場，將在明年首季開始建置、預計第二季完工，使聯合再生成為國內最大的創能＋儲能全方位綠電解決方案供應商。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：