【時報編譯張朝欽綜合外電報導】比利時材料技術和回收集團優美科(Umicore)周一下調了獲利前景，反映出全球半導體短缺和鉑族金屬(PGMs)價格下跌的影響。

優美科為汽車製造商生產催化轉化器和電池的材料，今年7月上調了財測指引，稱該公司已準備好利用汽車業加速電氣化帶來的機會。

優美科為半導體和光學產品等提供薄膜材料，現在預期2021全年經調整息稅前獲利(EBIT)應為10億歐元(約11.6億美元)，低於先前預期的超過10億歐元。

該公司也下調其陰極材料的銷售預期，並推延了位於波蘭Nysa市的綠地陰極材料工廠的商業生產，主因為電動汽車生產需求的調整。

摩根大通表示，對於該公司下調陰極材料的銷售感到意外。事實上許多券商一直希望看漲該部門的銷售表現。

優美科表示，較低銷售的衝擊，預計會由另一利多因素抵銷，即在高需求和高溢價下，鈷和特種金屬在下半年會有強勁表現。

消息傳出後，優美科股價在早盤下跌3.9%。

(時報資訊)