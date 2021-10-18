【時報記者郭鴻慧台北報導】游資動能充沛房市熱度未減，Q3央行再度祭出新一波房市管制措施：八縣市第二戶，及土融及工業地貸款均限縮。從民眾網路輿情的討論聲量來分析，意藍資訊總經理楊立偉表示，根據「台灣房地產網路聲量」的調查結果，今年上半年的網路聲量總計223萬則，較前期統計減少2萬則，為近兩年統計以來首度衰減，量體下降幅度為4.3%，不過金融理財討論卻成長9.3%，也在今年5至6月間達到近兩年的討論高點，可間接看出市場對股市的熱度產生資金排擠效應，造成房市討論有趨緩現象。
彥星喬商總經理劉安立指出，民眾對於政府打房的期待多投射在房價下修的預期心理，但由於銀行利率連六凍仍偏低，以及疫情影響之下國外資金回流，使得房市交易仍有充沛動能支撐，房價未見鬆動，民眾對打房政策的討論熱度便大為衰退。
意藍資訊OpView經理宋孟儒指出，各聲量來源唯有社群成長5.4%，討論區及新聞分別下滑20%及3.2%。再往下細看分類，以臉書社團及Dcard的成長最多。宋孟儒經理提到臉書社團的討論熱度以台中、高雄、桃園、新竹有持續上升的表現，最值得注意的是Dcard討論區相較其他分類而言，使用族群較為年輕，本期聲量在總體率退的狀況下逆勢成長33%，顯示關心房地產議題的民眾有年輕化的趨勢。彥星喬商劉安立總經理認為不僅有年輕化的趨勢，從熱詞觀察的分析來看，高房價對生活品質的影響已經成為一種社會現象。
在本次「台灣房地產網路聲量」調查中，六都的網路聲量仍以新北市、台中市及台北市居於前三名，但整體來看新北及台中的衰退也較為明顯。彥星喬商總經理劉安立分析，以今年上半年六都的移轉棟數成長最多的為高雄及台南，在輿情觀測聲量上，南部的討論變化也相較北部來得小。整體來看輿情聲量確實反應了市場交易的現況南部較北部穩定。
(時報資訊)
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