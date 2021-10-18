【時報記者林資傑台北報導】高雄鹽埕「城中城」大樓14日發生重大火災事故，封測龍頭日月光投控(3711)與張媽媽慈善基金會除先行捐贈500萬元，並攜手佛光山共同啟動急難救助關懷服務，讓突遭變故致生活陷困的受災民眾暫時紓緩困境，盼能積極協助災民度過難關。

為協助緊急安置受災戶，佛光山已自15日起連3天送餐百份至事故現場，提供警消人員、鄰里幹部與受災居民。16日配合高雄市政府民政局聯合豎靈，於高雄市立殯儀館進行首場超薦佛事，並將協助辦理頭七超薦佛事，盼使受難亡靈安息、生者得到撫慰。

提供急難救助部分，日月光將結合佛光山志工實施各項救助方案，針對受災戶及家屬現正面臨的困難進行救助，延續上述關懷服務，如發送慰問金給罹難家屬與傷者，關懷無居所者的緊急安置與獨居、老病長者照護關懷。

後續長期扶助部分，日月光表示，張媽媽慈善基金會將輔導遭逢升學困難的學生、並提供獎助金，如有工作需求者，經過訓練後日月光將提供適當就業機會。

(時報資訊)

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