【時報記者郭鴻慧台北報導】新建案的開價節節高升，中古住宅也連帶跟漲，但新舊住宅的房價到底差多少呢？台灣房屋根據桃園不動產e指通資料統計，桃園市0~5年的新成屋，與5年以上的中古屋，整體價差達33.4%，其中有6大行政區，新舊屋價差比高於40%。價差比最大的行政區，是中壢區與觀音區，新舊屋均價分別有56.3%、52.3%的價差；差距最小的行政區，則是平鎮區與八德區，價差比為15.2%、14.7%。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，新舊屋價差大的區域，不僅中古屋總價負擔較輕鬆，且有望受新成屋的高價拉抬而補漲，CP值相對高，所以民眾可選購中古屋，可更早達成購屋理想，並發揮增值效益。
中壢區的新舊屋價差10.7萬元，高居全市之冠，一來是新案房價漲勢鮮明，拉開了與中古屋的差距；二來則是中壢幅員廣大，各地的發展差距大，房價水位也因而出現明顯落差。比如高鐵特區交通發達、重大建設雲集，吸引指標建商蜂擁推案，房價為桃園市的領先群，尤其是近捷運站的核心區，新案價碼已突破4字頭；於此同時，過嶺、龍岡等地，卻仍不乏1字頭的中古屋，一來一往之下，拉開了新成屋與中古屋的價差距。
令人意外的是，向來被認為是桃園市蛋殼區的觀音，新舊屋價差竟僅次中壢。江怡慧說，觀音的工業區眾多，近年受惠產業發展及就業人口移入，讓僅有約7萬人的觀音房市紅得發紫！今年度桃園市府兩度標售觀音區土地，分別吸引80封、233封的投標人馬搶標卡位，可說是盛況空前，地價也因買氣熱絡而上漲，並使觀音的新案房價朝2字頭邁進；不過觀音區早年的大樓華廈，均價還在1字頭，新舊屋的價差相當明顯；由於觀音整體均價約16~18萬元，相較於青埔高鐵特區、過嶺重劃區等地仍屬親民，對買盤具有強烈吸引力，使得蛋殼區的觀音房價也瘋狂，醜小鴨變天鵝，黑鄉變黑金！
(時報資訊)
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