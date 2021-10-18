【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.兆豐新光R1(01003T)：每股成交價19.3元，成交量1000萬股，成交金額1億9300萬元。

2.統一(1216)：每股成交價68.03元，成交量38萬9000股，成交金額2646萬3670元。

3.台積電(2330)：每股成交價595.37元，成交量2萬6000股，成交金額1547萬9620元。

4.台積電(2330)：每股成交價595.07元，成交量8萬2000股，成交金額4879萬5740元。

5.台積電(2330)：每股成交價595.06元，成交量4萬6000股，成交金額2737萬2760元。

6.台積電(2330)：每股成交價593.97元，成交量3萬6000股，成交金額2138萬2920元。

7.台積電(2330)：每股成交價590元，成交量3萬股，成交金額1770萬元。

8.友訊(2332)：每股成交價18.5元，成交量270萬股，成交金額4995萬元。

9.智邦(2345)：每股成交價234.94元，成交量6萬8000股，成交金額1597萬5920元。

10.順德(2351)：每股成交價140元，成交量50萬2000股，成交金額7028萬元。

11.微星(2377)：每股成交價143.59元，成交量54萬2932股，成交金額7795萬9606元。

12.微星(2377)：每股成交價143.52元，成交量42萬9068股，成交金額6157萬9839元。

13.聯發科(2454)：每股成交價869.91元，成交量3萬1000股，成交金額2696萬7210元。

14.強茂(2481)：每股成交價91.4元，成交量48萬2000股，成交金額4405萬4800元。

15.聯詠(3034)：每股成交價389.8元，成交量4萬3000股，成交金額1676萬1400元。

16.彩晶(6116)：每股成交價12.3元，成交量65萬股，成交金額799萬5000元。

17.巨大(9921)：每股成交價312.17元，成交量7萬1500股，成交金額2232萬155元。

18.巨大(9921)：每股成交價312.16元，成交量5萬8500股，成交金額1826萬1360元。

(時報資訊)

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