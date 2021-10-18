【時報記者沈培華台北報導】最近五倍券振興經濟議題夯。記憶體廠旺宏(2337)因疫情考量取消今年家庭日等活動，將相關活動預算轉發予員工每人2000元禮券，並加碼發放五倍回饋獎金，約4000名員工樂領12000元紅包。

旺宏表示，目前疫情雖然趨緩，但未完全解除，為避免群聚活動，旺宏今年家庭日活動仍然停辦，每名員工可領取福委會發放的2000元禮券，公司更響應政府五倍券振興概念，加碼放大獎勵金額五倍，再加發10000元現金，以感謝員工近一年來的辛勤貢獻及積極防疫。

旺宏今年業績表現亮麗，自4月以來，已連續6個月營收創歷史同期新高，且1-9月營收亦為歷史同期新高。

(時報資訊)

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