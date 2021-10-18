聚陽（1477）股價9月以來因營收受運輸、南越停工、GU客戶銷售減緩不如預期而下跌，所幸，股價18日展開強彈，終場上漲4％，收217.5元。法人研究機構看好，聚陽受惠美系客戶訂單強勁，產品升級趨勢持續，維持「買進」投資評等，目標價285元。
法人預估，塞港影響第三季出貨約2～3億元，南越停工影響第三季出貨約2億元，然預期第四季在美系客戶集中出貨，南越復工順利下，營收高峰可望落在10～11月，第四季淡季不淡。
展望後市，投顧研究機構預計，2022年上半年仍有強勁補庫存需求，2022年下半年則順應品牌客戶GAP、Target成長優勢，2022、2023年營收年增14.4％與11.3％，維持雙位數增長不變。法人著眼聚陽2021～2023年獲利能力，將超越2013～2015年上升周期，並持續提升對品牌客戶之市占率，給予營運前景高度肯定。
短期營運狀況來看，南越古茲廠和永隆廠產能占13％，古茲廠因近胡志明市，地方政府管控嚴格，需打完二劑才能復工，目前二劑施打率為60％，10月復工率約30％，預計11月可達70％。永隆廠因遠離胡志明市，為疫情綠區，也無移工返鄉問題，10月復工率已60～80％，預計11月達100％，加上為運動服製造獨立廠，產品毛利率較高，有助推升第四季毛利率。
(時報資訊)
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