【時報記者莊丙農台北報導】中壽(2823)持續關注退休議題，「中國人壽豐利達人」、「中國人壽穩盈得利」系列商品協助民眾規畫退休金，並於凱基銀行銷售。兩個系列商品所連結的投資標的，都含有委託專業投資團隊凱基投信代為操作的「凱基穩盈得利全權委託管理帳戶(美元)」(全權委託帳戶資產撥回機制來源可能為本金)，該帳戶所連結資產標的基金，結合「高品質」、「低波動」、「優質債」三大特色。

中壽指出，現今台灣社會面臨「高齡化」和「少子化」的雙重夾擊，許多人雖然知道退休規畫的重要性，卻又覺得太複雜、難以執行。但退休準備可以借重專家協助，像是透過有連結全委代操機制變額壽險，不僅能獲得保障，還有機會順勢增加資產，達到兼顧的效果。

國人平均壽命已超過80歲，若以65歲退休計算，往後平均還會再活約15年，且除了日常生活的支出之外，還要考慮到醫療或照護等需求，因此一定要提前準備好足夠的退休小金庫，以因應各種風險狀況發生。

中壽兩項系列商品，保單幣別可依民眾自身需求選擇新台幣或美元，並提供壽險及年金險雙選擇，讓保戶想要強化保障或是計畫退休皆可行，且投資標的有機會月月固定撥回。另外，「中國人壽豐利達人」系列商品目標保險費保費費用分12期收取，更能先享受投資再付費，資金充分運用。

此外，「中國人壽豐利達人」系列商品雖為前收型費用結構，但有別於同類商品在繳交目標保險費時即一次收取保費費用後再投入所選擇標的，提供目標保險費保費費用分12期收取，且無收取解約費用。「中國人壽穩盈得利」系列商品則採後收型費用結構，優點在於大多數繳交保險費會進入投資配置所選的標的，提早享受投資效益，而後再按月從保單帳戶價值收取保單相關費用，但若提早解約可能會有解約費用產生，較適合有規畫長期持有保單的民眾。

(時報資訊)

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