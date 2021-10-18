【時報記者林資傑台北報導】全球郵輪龍頭嘉年華集團旗下歌詩達郵輪宣布，近期啟動包括更改形象標誌、定位等一系列品牌煥新計畫，在貫徹正宗義式風情上升級船上美食、岸上觀光、經營方針，重新定義更豐富獨特的郵輪旅遊，並達成永續發展概念目標。
歌詩達郵輪此次品牌煥新計畫以「永續發展」概念貫穿，從造船技術、餐廳管理、菜單設計及支持當地社區方面，實踐可持續發展承諾，並積極研發船舶岸電技術、電池及其他燃料電池動力，加快腳步成立全球首支「零排放郵輪艦隊」。
考量能有效減低氣體排放，降低對海洋生態環境影響，歌詩達郵輪成為全球首家率先引進液態天然氣（LNG）驅動郵輪的公司，首艘搭載的歌詩達翡翠號（Costa Smeralda）已於2019年投入服務，另一艘全新的Costa Toscana將於今年底交付。
而身為擁有167年歷史、航海經驗逾70年的郵輪公司，歌詩達郵輪運用資深航員的豐富知識，重新規畫岸上觀光行程，除了延長停靠港口時間、增加鮮為人知的秘境景點外，亦推出觀光巴士隨傳隨到、免排隊進入景點、安排導遊人員等配套服務。
為讓旅客深度體驗最道地的星級郵輪體驗，歌詩達郵輪攜手3位米其林星級主廚，在歌詩達翡翠號上的Archipelago餐廳推出3套客製菜單。同時，旗下所有郵輪主餐廳在靠岸日前一天，將提供一道由星級主廚依隔日目的地設計的當地特色佳餚。
同時，歌詩達郵輪餐廳及旗下所有郵輪，均推出採用當地新鮮當季食材的「道地菜單」，並透過精準的食材及餐點數量計算，降低超過三分之一的食物浪費，並配合運用海水淨化處理系統解決船上飲用水需求、節能系統減低能源浪費、確切落實資源回收分類等措施。
隨著品牌服務體驗升級，歌詩達郵輪宣布全新品牌標誌，保留標誌性的字母C，以代表大地的黃色、海洋的藍色上下環抱，象徵重新定義岸上觀光及郵輪體驗結合的嶄新體驗，下方英文亦改以粗體字型，彰顯品牌現代及前衛感，代表充滿活力、與時俱進的品牌基因。
支持當地社區方面，歌詩達郵輪透過岸上觀光行程規畫、與義大利食物銀行（Banco Alimentare）基金會合作捐贈船上可食用、安全的過剩食物給當地慈善機構等。2014年成立的歌詩達郵輪基金會，7年來共發起29項專案，全球已有超過130國、逾5.6萬人受惠。
歌詩達郵輪總裁馬睿哲（Mario Zanetti）表示，疫情使公司首次全球停航，如今已陸續復航，在深知創新改革的必然性下啟動一系列品牌改革，希望提供更獨特豐富的郵輪假期，並肩負永續發展企業責任，盼引領郵輪業重返疫情前榮景。
(時報資訊)
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