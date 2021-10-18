【時報-台北電】夆典(3052)董事會決議發行一一○年度第一次有擔保普通公司債，發行總額5億元，每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間為五年期，發行利率為固定年利率0.56%，募得價款之用途為支應公司一○五年度第一次有擔保普通公司債到期之本金。（編輯整理：葉時安）

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