【時報記者張漢綺台北報導】缺料問題致使訂單遞延，光寶科(2301)第4季營運看好！光寶科總經理邱森彬表示，車用電子及雲端運算維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，隨著產品組合優化，毛利率亦可望優於去年同期。
光寶科第3季合併營收為418.6億元，季增3%，創下7季來的單季新高，營業毛利為80.84億元，季增1%，單季合併毛利率為19.3%，季減0.4個百分點，年增0.3個百分點，因認列光電部門逾期應收款項，提列3.96億元預期信用減損損失，營業淨利為35.2億元，季減7%，年減12%，營業淨利率為8.4%，單季稅後盈餘30.8億元，季減24%，年增3%，單季每股盈餘為1.33元；累計今年前3季合併營收達1202.6億元，不含已轉讓之固態硬碟事業以及不列入合併財報之閎暉實業，年增10%，營業毛利為227.95億元，年增10%，合併毛利率為19%，年增1.1點百分點，營業淨利為94.29億元，年增12%，營業淨利率為7.8%，年增0.6個百分點，稅後盈餘達113.77億元，年增42%，每股盈餘為4.9元，累計前3季獲利率與每股盈餘均創歷史新高。
展望第4季，邱森彬表示，往年營運都是全年高峰，第4季會淡一點，隔年第1季再下滑，第2季才會重回成長，不過今年第3季車用電子及雲端運算缺料影響，部分訂單遞延至第4季，且雲端運算及車用電子需求維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，能不能雙位數成長要看料況，如果材料供應很順，訂單不是問題。
邱森彬表示，目前IC缺料還是不太樂觀，不過，由於光寶科產品名列前茅，且公司與材料廠維持很好關係，供應商會優先供應，相較於競爭對手，供應鏈掌握還不錯，再者，公司年初預期會缺料，針對缺料品項更改設計，改用其他材料，因此缺料影響不大，第4季在產品組合優化下，毛利率可望優於去年同期。
在5G小基站產品部分，邱森彬表示，5G小基站已有第1個產品，第1筆訂單亦到手，預計年底出貨，我們小基站產品主攻企業專網，由於雲端運算讓傳輸及運算路線拉長，為強化傳輸效率，小基站是未來趨勢，市調機構普遍預期，企業專網未來將是兩位數成長，公司產品因軟體、硬體及晶片設計搭配很好，上傳下傳效率很高，相較市場產品具領先地位，未來3年可望有爆發性成長。
近期大陸地區缺電問題嚴重，光寶科未受太大影響，邱森彬表示，中國限電是常態，大陸廠區有備用發電，且公司幾年前開始產能全球佈局，越南、泰國及台灣均有產能，可以彈性配置生產，如果限電嚴重，公司也將加速海外廠的擴充。
(時報資訊)
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