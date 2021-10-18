【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股上周五集體收高。在中國經濟成長數據不佳之下，恆指開高走低，尾盤最後急拉升小漲。券商股下跌。
周一香港恆生指數收漲78.8點或0.31%，為25409.8點。國企股(H股)收漲0.06%。
中國官方公布，上季經濟成長率為年增4.9%，為近一年來最差表現。
煤炭股上漲5.1%，為表現最好的板塊。中國神華漲逾6%；中媒能源漲5.6%。
富智康大漲4.1%，報1.27港元；鴻騰漲4.1%，報1.76港元。母公司鴻海公布三款電動車，包括電動巴士Model T、休旅車Model C，和豪華轎車Model E。
港交所首檔A股指數期貨，MSCI中國A50互聯互通指數期貨在18日正式開始交易。收市跌1.05%。
中國恆大上周五指稱，19日將支付公司債「20恆05」利息，付息方法為透過場外方式協商解決。
房地產商兆佳業漲2.3%。該內房商表示，已支付16日到期的3940萬美元的美元債息。
(時報資訊)
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