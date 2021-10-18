【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股上周五集體收高。在中國經濟成長數據不佳之下，恆指開高走低，尾盤最後急拉升小漲。券商股下跌。

　周一香港恆生指數收漲78.8點或0.31%，為25409.8點。國企股(H股)收漲0.06%。

　中國官方公布，上季經濟成長率為年增4.9%，為近一年來最差表現。

　煤炭股上漲5.1%，為表現最好的板塊。中國神華漲逾6%；中媒能源漲5.6%。

　富智康大漲4.1%，報1.27港元；鴻騰漲4.1%，報1.76港元。母公司鴻海公布三款電動車，包括電動巴士Model T、休旅車Model C，和豪華轎車Model E。

　港交所首檔A股指數期貨，MSCI中國A50互聯互通指數期貨在18日正式開始交易。收市跌1.05%。

中國恆大上周五指稱，19日將支付公司債「20恆05」利息，付息方法為透過場外方式協商解決。

　房地產商兆佳業漲2.3%。該內房商表示，已支付16日到期的3940萬美元的美元債息。

(時報資訊)

#恆指 #港交所 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7214.49 -19.54(0.27%)
18:01
法國CAC
6674.16 -53.36(0.79%)
18:01
德國DAX
15504.97 -82.39(0.53%)
18:01

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