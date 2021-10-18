【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】科技公司優異的財報表現是在新冠疫情期間帶動華爾街股市飆漲的主要驅動力，但在供應鏈問題重創其他產業之際，這一次即使是科技巨頭也可能難逃池魚之殃。

亞馬遜和蘋果將是最顯著的例子，在即將到來的超級財報周，受到全球供應短缺影響，科技公司的財報或財測可能無法達標。

財務預測遭到整體調降意味著包括電腦、硬體、儲存、半導體、軟體、IT服務和通信設備在內的核心科技業，以及包括亞馬遜在內的非必需消費品類股，其獲利增長可能已在第二季到頂。

根據FactSet數據，標普500指數科技股第三季估將實現2位數增長，其獲利可望較去年同期成長29%、營收可望成長19%，但與第二季獲利年增48%、營收成長22%相比已經放緩。而科技業業績的持續增長，料將來自於處於供應嚴重吃緊的半導體業，除了英特爾，這些晶片公司可望再度展現最強勁的增長。

其他公司則可能受到晶片荒影響，即使是蘋果公司。此前有消息傳出，受到半導體和零組件短缺影響，蘋果將調降iPhone 13手機的生產目標。雖然部分分析師認為，蘋果無法達成iPhone銷售目標只是暫時現象，但蘋果在返校季和年底節日購物旺季的營運預測仍然遭到下修。

市場研究公司Gartner和IDC表示，第三季全球PC出貨增長已經回到低個位數，Gartner估計僅成長1%，IDC則估計成長3.9%。但問題不在於需求放緩，IDC分析師Jitesh Ubrani表示，PC產業持續因供應和物流問題受到阻礙，而最近幾個月來這些問題並沒有改善太多。

惠普將成為重災戶之一，根據FactSet數據，分析師估計該公司第四財季（截至10月底）營收成長1.32%，與前一季令人驚艷的27.3%成長率相比，可以說是陷入了停滯。

不過科技業也不完全都是壞消息。受惠於晶片持續供不應求，半導體和半導體設備產業第三季獲利估將成長38.5%、營收可望成長22.9%。Bernstein Research分析師Stacy Rasgon日前表示，這些趨勢讓半導體業更被看好，他們大多數都表示供應仍然吃緊，且這樣強勁的訂單將一直持續到明年。

(時報資訊)