台股18日呈現區間震盪整理格局，早盤延續上周五漲勢衝高後，台股便遭逢獲利賣壓拉回，終場由紅翻黑以小跌作收，成交金額縮減至2693億。鴻海科技日呈現觀望量縮，待本周美股財報持續公布後，短線台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。
外資現貨買超32億，期貨淨空單放大至19,002口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨指出，外資期現貨中性部局，自營商選擇權中性不便，月選持續中性，整體籌碼面中性格局。技術面上，台積電跌破600關卡但卻屬量縮，目前在台股築底結構不變下，短線台股的拉回仍可偏多操作。
(時報資訊)
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