新建案開價節節高升，價格領漲，中古住宅跟漲，根據統計，桃園五年新成屋平均房價達每坪22萬元、與中古屋價已差33％，其中，建商搶地、推案熱絡的中壢、觀音，價差達五成以上最高，八德僅145％最低。

桃園在近年地價高漲、建商推案熱絡下，兩大蛋黃區桃園區新成屋單價已逾每坪30萬元，居次的中壢區也接近每坪30萬元，近台北市的蘆竹、龜山二區也達每坪26萬元；不過中古屋單價最高的則是龜山區每坪22萬元。以新成屋和中古屋的價差來看，中壢、觀音、大溪三區價差超過五成，龍潭、楊梅、桃園亦高於四成，僅平鎮、八德低於二成。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，新舊屋價差大的區域，不僅中古屋總價負擔較輕鬆，且有望受新成屋的高價拉抬而補漲，CP值相對高。

其中，中壢區新舊屋價差每坪10.7萬元，高居全桃園市之冠，新案房價漲勢強勁，拉開了與中古屋的差距；二來則是中壢幅員廣大，各地的發展差距大，房價水位也因而出現明顯落差，如高鐵特區交通發達、重大建設雲集，吸引指標建商蜂擁推案，房價為桃園市的領先群，尤其是近捷運站的核心區，新案房價已突破4字頭，不過如過嶺、龍岡等地，卻仍不乏1字頭的中古屋，拉開了新成屋與中古屋的價差距。

而觀音新成屋平均房價每坪近17萬元，也比中古屋高出五成以上，新舊屋價差僅次於中壢，江怡慧表示，觀音工業區眾多，近年產業發展及就業人口移入，人口僅7萬人的觀音房市火紅，桃園市政府二度標售土地共吸引300多組人馬投標卡位，地價也因買氣熱絡而上漲，新案房價朝2字頭邁進，不過早年的大樓華廈，均價還在1字頭，新舊屋的價差相當明顯。

(時報資訊)