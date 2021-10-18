新建案開價節節高升，價格領漲，中古住宅跟漲，根據統計，桃園五年新成屋平均房價達每坪22萬元、與中古屋價已差33％，其中，建商搶地、推案熱絡的中壢、觀音，價差達五成以上最高，八德僅145％最低。
桃園在近年地價高漲、建商推案熱絡下，兩大蛋黃區桃園區新成屋單價已逾每坪30萬元，居次的中壢區也接近每坪30萬元，近台北市的蘆竹、龜山二區也達每坪26萬元；不過中古屋單價最高的則是龜山區每坪22萬元。以新成屋和中古屋的價差來看，中壢、觀音、大溪三區價差超過五成，龍潭、楊梅、桃園亦高於四成，僅平鎮、八德低於二成。
台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，新舊屋價差大的區域，不僅中古屋總價負擔較輕鬆，且有望受新成屋的高價拉抬而補漲，CP值相對高。
其中，中壢區新舊屋價差每坪10.7萬元，高居全桃園市之冠，新案房價漲勢強勁，拉開了與中古屋的差距；二來則是中壢幅員廣大，各地的發展差距大，房價水位也因而出現明顯落差，如高鐵特區交通發達、重大建設雲集，吸引指標建商蜂擁推案，房價為桃園市的領先群，尤其是近捷運站的核心區，新案房價已突破4字頭，不過如過嶺、龍岡等地，卻仍不乏1字頭的中古屋，拉開了新成屋與中古屋的價差距。
而觀音新成屋平均房價每坪近17萬元，也比中古屋高出五成以上，新舊屋價差僅次於中壢，江怡慧表示，觀音工業區眾多，近年產業發展及就業人口移入，人口僅7萬人的觀音房市火紅，桃園市政府二度標售土地共吸引300多組人馬投標卡位，地價也因買氣熱絡而上漲，新案房價朝2字頭邁進，不過早年的大樓華廈，均價還在1字頭，新舊屋的價差相當明顯。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：