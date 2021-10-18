雖然美股上周五大漲，台股18日卻是開高後震盪下殺收黑，但外資仍小幅買超並偏匯入，及出口商拋匯激勵，新台幣盤中漲破28元大關，終場升幅略見收斂，收在28.015元兌1美元，續為逾一周新高，升值1.2分，已連續四個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量9.29億美元。
外匯交易員表示，在美股大漲帶動下，主要亞股紅通通，台股卻在上周五狂飆近400點後，部份獲利賣壓出籠，逆勢震盪走低紅翻黑，最後下跌75點至16,705點，終結連二紅，但外資卻還是小幅買超新台幣32億元，且偏匯入資金，加上出口趁28元價位趕緊拋匯，使得新台幣延續升勢，盤中一舉升破28元至27.982元。
外匯交易員認為，國際美元續強下，但新台幣位在28元大關上下，進出口商買賣呈現拉鋸，就看外資動向主導，台股看來還是偏震盪居多，但只要外資不擴大落跑，新台幣將具有一定支撐，反之若增加匯入買超台股，新台幣可望進一步重返27元價位。
(時報資訊)
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