【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據越南官方預估統計，2021年前10月，越南港口的貨物總吞吐量，估計將超過5.87億噸，可望比2020年同期小增2%。
雖然越南港口許多貨物量都受到新冠病毒不等的影響，但當地貨櫃吞吐量仍保持兩位數成長態勢。
2021年前10月預估近2030萬個20尺標準貨櫃，年增率為12%。其中，貨櫃出口量預計超過660萬標準櫃，增加11%。至於進口量則估達近670萬標準櫃，更是成長14%。
就各地區預估值來看，與2020年同期相比，2021年前10月在有越南墾丁之稱的頭頓地區可增21%，由近540萬標準櫃，增至超過650萬。經濟重鎮胡志明市增近8%，由560萬標準櫃，增至近600萬個。越南第3大城，位於北部的海防也增加近15%，應可由379萬標準櫃增至436萬個。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：