【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據越南官方預估統計，2021年前10月，越南港口的貨物總吞吐量，估計將超過5.87億噸，可望比2020年同期小增2%。

　雖然越南港口許多貨物量都受到新冠病毒不等的影響，但當地貨櫃吞吐量仍保持兩位數成長態勢。

　2021年前10月預估近2030萬個20尺標準貨櫃，年增率為12%。其中，貨櫃出口量預計超過660萬標準櫃，增加11%。至於進口量則估達近670萬標準櫃，更是成長14%。

就各地區預估值來看，與2020年同期相比，2021年前10月在有越南墾丁之稱的頭頓地區可增21%，由近540萬標準櫃，增至超過650萬。經濟重鎮胡志明市增近8%，由560萬標準櫃，增至近600萬個。越南第3大城，位於北部的海防也增加近15%，應可由379萬標準櫃增至436萬個。

(時報資訊)

#越南 #貨櫃 #吞吐量

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