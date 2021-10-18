【時報-台北電】開陽投控(6839)今日發出重訊指出，依據櫃買中心110年10月15日證櫃審字第1100011669號函核准在案，興櫃股票之櫃檯買賣開始日期為110年10月25日。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

#開陽投控 #6839 #興櫃

延伸閱讀