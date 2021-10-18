【時報-台北電】國際中橡(2104)將於110年11月15日14：30召開實體及線上法人說明會(人數限制採實名報名制)，地點位於台北市中山北路2段113號3樓士敏廳。實體及線上法說會報名網址如下：https://www.taiwancement.com/tw/investorsSignUp.html(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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