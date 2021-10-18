港股大陸科技股18日尾盤上揚，百度港股暴漲，尾盤從跌約2％轉長逾4％，消息面上，傳出大陸正在制定新的網路平台搜尋規則，將要求微信、抖音等向百度搜尋開放。
百度18日尾盤上揚，收盤漲約4.1％報167.6港元，尾盤最高一度觸及167.9港元，成交額7.06億港元。百度在18日全天幾乎都處於跌幅區間，一度跌2.5％，但在尾盤突然拉升，從跌約2％轉漲逾4％。
據大陸財經平台雪球上有評論指出，大陸工信部正在討論透過百度搜尋引擎來搜尋微信文章、抖音內容等的情形，意謂百度的兩大競爭對手要向百度開放內容，該方向也符合當前大陸網路平台監管打破壟斷的調性。
(時報資訊)
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