法說會【時報-台北電】台泥(1101)訂定11月15日14時30分召開實體(採實名報名制)及線上法說會，實體法說會地點為台北市中山北路2段113號3樓士敏廳。

實體及線上法說會報名網址：https://www.taiwancement.com/tw/investorsSignUp.html。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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