今(18日) 威力彩頭獎已經累積上看5.6億元，塔羅小孟老師在臉書粉絲專頁分享，金牛座、天秤座、雙子座、處女座的朋友偏財運噴發，並建議獎號可以這樣選，或許能把大獎帶回家。

Top4金牛座：

金牛座火星落入財帛宮，顯示今日偏財運勢爆發力十足，財運提升能力看俏，火星屬燄紅之氣，建議在今日購買威力彩前可吃紅色食物如：蕃茄，辣椒，紅蘿蔔，或在熱開水或熱飲下方貼張圓形紅紙再喝水，能催動強烈財氣，吸引財運上門。

幸運數字：1、0、2、4（參考方位角）

Top3天秤座：

金星、水星與太陽落在天秤座命宮，木星落入偏財宮，顯示今日天秤座充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想白色（金星）與水藍色（水星），或吃水煮蛋代表金星，就能吸引財氣讓財神知道你在哪裡。

幸運數字：11、3、5（參考方位角）

Top2雙子座：

火星落在雙子座人際宮，加上水星入偏財宮顯示雙子座能得到四周的財運，建議和朋友一起下注，下注前用手指對著每張鈔票畫下火星的符號 ，再把鈔票拿去下注，說不定能讓你有好手氣。

幸運數字：1、2、5（參考行星角度）

Top1處女座：

水星與金星都在處女座的財帛宮，顯示處女座財氣充沛，加上水星引力，能導入財氣到財帛宮位，建議下注前找個紅包袋，在紅包袋裡放88元，代表發發，下注前再拿出紅包袋的88元再加隨意的12元去購買威力彩說不定能有神奇好運。

幸運數字為：2、4、5、9（參考行星角度）

(時報資訊)