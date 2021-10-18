新興亞股近一周表現，除泰國股市微幅下修外，多數新興亞洲市場周線皆上揚，表現相對強勢的前三市場分別為菲律賓、雅加達、印度，周線漲幅為4.4％、2.3％、2.1％。

外資加碼最多的前三市場為印尼、泰國、印度，淨流入資金為3.4億美元（以下貨幣單位皆為美元）、2.8億、1.6億。

印尼暫居10月以來的吸金王，泰國已連8周吸引資金淨流入。淨流出最多的前三國家為南韓、越南、菲律賓，金額為10.4億、0.3億、0.1億。

在台股部分，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。

(時報資訊)

#外資 #淨流入 #半導體

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

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