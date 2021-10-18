新興亞股近一周表現，除泰國股市微幅下修外，多數新興亞洲市場周線皆上揚，表現相對強勢的前三市場分別為菲律賓、雅加達、印度，周線漲幅為4.4％、2.3％、2.1％。
外資加碼最多的前三市場為印尼、泰國、印度，淨流入資金為3.4億美元（以下貨幣單位皆為美元）、2.8億、1.6億。
印尼暫居10月以來的吸金王，泰國已連8周吸引資金淨流入。淨流出最多的前三國家為南韓、越南、菲律賓，金額為10.4億、0.3億、0.1億。
在台股部分，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。
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