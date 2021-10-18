台股18日開平走低震盪，終場指數下跌75.73點，跌幅0.45％，收在16,705.46點，成交金額為2,711.48億元，小於5日均量2,720億元及20日均量2,880億元。
三大法人合計買超29.02億元，外資買超32.82億元、投信賣超6.35億元、自營商買超2.54億元。
日盛投顧指出，台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、預期10月營收佳、第四季營運正向的半導體、電動車、PCB、原物料、金融、生技、集團股等。
(時報資訊)
台股18日開平走低震盪，終場指數下跌75.73點，跌幅0.45％，收在16,705.46點，成交金額為2,711.48億元，小於5日均量2,720億元及20日均量2,880億元。
三大法人合計買超29.02億元，外資買超32.82億元、投信賣超6.35億元、自營商買超2.54億元。
日盛投顧指出，台股近期走勢震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、預期10月營收佳、第四季營運正向的半導體、電動車、PCB、原物料、金融、生技、集團股等。
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