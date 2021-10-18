臉書（Facebook）今天宣布一項歐洲聯盟（EU）萬人徵才計畫，5年內將聘僱1萬名人才，用以打造這家社群媒體巨擘視為未來趨勢的虛擬實景版本網路「元宇宙」（metaverse）。
法新社和路透社報導，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）是矽谷之中最熱血推動元宇宙構想的人士，說元宇宙能模糊實體世界和數位世界的界線。
舉例來說，這種科技或許能讓一個人在穿戴虛擬實境眼鏡、連上網路之後，與千里之外的老友如面對面般對談。
臉書在部落格貼文中表示：「元宇宙有協助開啟新創意、社會和經濟機會的潛力，而歐洲將從開始就幫其塑形。」
「我們今天宣布，接下來5年我們將在歐盟地區創造1萬個高技能工作職缺。」
這波歐洲徵才行動還包括「高度專業工程師」，除此之外，臉書在新元宇宙團隊計畫所提供的細節不多。
臉書表示：「這項投資（在歐盟徵才）是對歐洲科技業實力及歐洲科技人才潛力投下信任票。」
「歐洲對臉書極其重要。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101018
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：