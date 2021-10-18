臉書（Facebook）今天宣布一項歐洲聯盟（EU）萬人徵才計畫，5年內將聘僱1萬名人才，用以打造這家社群媒體巨擘視為未來趨勢的虛擬實景版本網路「元宇宙」（metaverse）。

法新社和路透社報導，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）是矽谷之中最熱血推動元宇宙構想的人士，說元宇宙能模糊實體世界和數位世界的界線。

舉例來說，這種科技或許能讓一個人在穿戴虛擬實境眼鏡、連上網路之後，與千里之外的老友如面對面般對談。

臉書在部落格貼文中表示：「元宇宙有協助開啟新創意、社會和經濟機會的潛力，而歐洲將從開始就幫其塑形。」

「我們今天宣布，接下來5年我們將在歐盟地區創造1萬個高技能工作職缺。」

這波歐洲徵才行動還包括「高度專業工程師」，除此之外，臉書在新元宇宙團隊計畫所提供的細節不多。

臉書表示：「這項投資（在歐盟徵才）是對歐洲科技業實力及歐洲科技人才潛力投下信任票。」

「歐洲對臉書極其重要。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1101018

(時報資訊)