蘋果公司今年9月發表第9代iPad和第6代iPad mini，台灣未列入首波開賣市場。根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，這2款平板電腦已於12日、13日通過型式認證，可望於數週內在台灣上市。
這次通過NCC認證的第9代iPad型號為A2602，iPad mini 6型號為A2567，都是僅支援Wi-Fi上網的版本，這也代表想購買支援5G上網版本的消費者還得再等久一點。
第9代iPad售價為新台幣1萬500元起，搭載A13仿生晶片，性能比前一代提升20%，並配備全新1200萬像素超廣角前置相機與神經網路引擎，使用者走動時，「人物居中」功能會自動控制相機跟拍，讓使用者維持在畫面中間。入門款儲存空間為64GB，較前一代增加1倍，另提供256GB選項。
iPad mini 6售價1萬4900元起，採用8.3吋Liquid Retina顯示器及4種顏色，配備全新A15仿生晶片，效能比前一代提升80%，同樣支援「人物居中」功能；Touch ID指紋辨識感測器移至iPad mini 6的頂端按鈕，實現全螢幕設計，可用Touch ID解鎖iPad mini、登入App或使用行動支付Apple Pay。（編輯：郭無患）1101018
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：