【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周一低開。大宗商品價格上揚，激起對能源危機的疑慮；而中國公布疲弱的經濟數據，再次激起全球經濟復甦無力的擔憂。

　周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.59點或0.34%，為467.80點。在美企和歐企季度獲利樂觀開局之下，歐股基準指數上周表現強勁。

　亞洲主要股市承壓。中國第三季經濟成長4.9%，為近一年最差表現；限電危機、供應鏈瓶頸、房地產產業的重大動盪跡象，皆衝擊了經濟表現。

　法國奢侈品集團LVMH和開雲集團(Kering)的奢侈品股下跌約2%。中國國家主席習近平呼籲擴大消費稅。

　荷蘭健康公司飛利浦跌2.3%。該公司在出現大規模呼吸器回收，致使上季銷售不佳，並下調全年展望。

採礦股和油氣股為少數上漲的板塊。原油期貨升破85美元，金屬價格也上漲，推升相關公司股價。

　英國線上零售商The Hut Group漲9.5%。該公司表示，將移去創辦人的「黃金股」，並在上周股價暴跌之後，尋求溢價上市。

(時報資訊)

#歐股 #黃金股 #溢價

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

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