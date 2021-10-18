聯邦快遞今（18）日宣布與7-ELEVEN合作，將FedEx Delivery Manager（FDM）取貨服務擴展至逾6,200家7-ELEVEN門市。這是聯邦快遞在台的一項重大拓展，使電子零售商能夠開發B2C電商商機，消費者也能享受更高便利性，涵蓋來自亞太、中東及非洲地區超過150,000個地點線上購物的貨件。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示，亞洲B2C電商業務在2020年出現可觀的成長，預計該地區線上銷售額佔全球總銷售額將超過50％。這次攜手7-ELEVEN廣大零售網絡，聯邦快遞讓電子零售商比以往更容易為客戶提供靈活性和便利性。

7-ELEVEN表示，掌握全球快速成長的電子商務市場，7-ELEVEN持續擴大跨國寄取件服務。此次與聯邦快遞結盟，新增國際快遞電商包裹7-ELEVEN店取服務，超過6,200家門市可彈性取貨時間，讓7-ELEVEN化身成為快遞、物流業者將包裹安心送到消費者手中的最後一哩路，打造在地最大、就近取、安心領的寄取件服務平台。

FedEx Delivery Manager是一個互動式電子商務遞送解決方案，可以使零售業者為宅配客戶提供彈性、客製化的遞送時間和地點選項，不需額外收費。透過FDM服務，B2C客戶可以收到貨件追蹤通知，查看貨件在整個遞送過程中的位置。

現今66％消費者最終購物決定取決於便利性，因此最後一哩路的遞送能力對於電商來說至關重要。現在從線上訂購國外商品的客戶，可以接收來自聯邦快遞的簡訊或電子郵件通知，進一步選擇偏好取件地點。透過免費、安全、使用者體驗良好的網站，消費者根據簡單的步驟可選擇欲取件的7-ELEVEN門市。

(時報資訊)