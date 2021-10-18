【時報-台北電】安集(6477)係因公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。9月營業收入1億3874萬元，稅前淨利1750萬元，歸屬母公司之淨利1440萬元，每股盈餘0.13元。

　最近一月較去年同期營收、稅前淨利及歸屬母公司業主淨利較去年同期減少，主係因模組銷售量較去年同期減少；另每股盈餘較去年同期減少，主係因模組銷售量較去年同期減少及本期股本較去年同期增加。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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