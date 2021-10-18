【時報-台北電】聯想天津產業園正式動工。目前，聯想集團已在大陸構建以合肥、武漢、深圳三地為基礎的智慧製造鐵三角。天津產業園作為聯想供應鏈向北方拓展的關鍵一步，將調動北方的區域資源、市場和人才優勢，結合聯想多年來在天津落地的全價值鏈業務集群，推動聯想智慧化工廠和行業智慧解決方案更廣泛的實踐。
上證報指出，聯想天津產業園以科技賦能產業和社會責任生態建設為核心理念，以「新智造，新生態」為目標，以18般智慧製造武藝能力建設為指引，將前沿的智慧技術充分融入業務場景，通過深入行業痛點，在智慧製造、智聯品質、智慧物流等方面採取一系列先進的應對方案，打造高度資訊化和自動化的樣板產業園。
未來，聯想天津產業園將通過自身減排、帶動產業鏈上下游供應商減排等舉措減少對環境的影響，同時積極對外輸出技術、服務和解決方案，通過硬體與軟體形成「軟硬兼施」的合力，助力天津實現高品質可持續發展。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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