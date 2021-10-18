【時報-台北電】聯想天津產業園正式動工。目前，聯想集團已在大陸構建以合肥、武漢、深圳三地為基礎的智慧製造鐵三角。天津產業園作為聯想供應鏈向北方拓展的關鍵一步，將調動北方的區域資源、市場和人才優勢，結合聯想多年來在天津落地的全價值鏈業務集群，推動聯想智慧化工廠和行業智慧解決方案更廣泛的實踐。

上證報指出，聯想天津產業園以科技賦能產業和社會責任生態建設為核心理念，以「新智造，新生態」為目標，以18般智慧製造武藝能力建設為指引，將前沿的智慧技術充分融入業務場景，通過深入行業痛點，在智慧製造、智聯品質、智慧物流等方面採取一系列先進的應對方案，打造高度資訊化和自動化的樣板產業園。

未來，聯想天津產業園將通過自身減排、帶動產業鏈上下游供應商減排等舉措減少對環境的影響，同時積極對外輸出技術、服務和解決方案，通過硬體與軟體形成「軟硬兼施」的合力，助力天津實現高品質可持續發展。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸產業 #聯想

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

延伸閱讀