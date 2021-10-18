【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】油價又再創新高，通膨恐有失控之虞，加上半導體雙雄三星與SK海力士表現不一，韓股日線在連3天走高後下跌，最後收3,006.68點，跌8.38點或0.28%。同時，韓元走貶，公債殖利率則上升。

　晶片巨擘三星電子與SK海力士分別上漲0.14%與下跌1.32%，Naver與LG化學一個漲0.76%，另一個則跌1.08%。外資買超382億韓元，約0.32億美元。

　需求增溫下，紐約期油亞市曾見每桶達83美元以上，一度創7年新高。

　韓國旅行業的春天有機會提早到來，因海外旅行需求與日俱增，當地幾家大型的旅行社，預估在2022年就可不再虧損並重新開始獲利。韓國最大旅行社哈拿多樂，股價一度逆勢上漲約0.7%，但最後收平盤。

美元兌韓元在1,187.6價位，韓元貶0.44%。

　韓國10年期公債殖利率上漲5.1個基本點至2.406%。

(時報資訊)

#油價 #通膨 #KOSPI

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

延伸閱讀