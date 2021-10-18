大陸A股18日全天低迷，不過滬深兩市相較上午低位震盪，午後跌幅持續收斂，收盤上證指數跌0.12％報3,568.04點，深證成指跌0.46％報14,350.02點。
上證指數18日早盤一度跌逾0.9％，但中午提振，午後更持續收斂跌幅，收盤跌0.12％報3,568.04點，成交額人民幣（下同）4,557.88億元。深證成指一度跌1.37％，但收盤跌幅縮小至0.46％報14,350.02點，成交5,464.60億元。
但另一方面，18日早盤重跌的白酒族群，午後跌幅進一步擴大，海南椰島、捨得酒業、迎駕貢酒等多檔標的跌停，五糧液重跌8.11％。貴州茅台大跌6.1％收1,800元，日內幾度跌破1,800關卡，全天成交126.5億元。
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