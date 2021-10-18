大陸A股18日全天低迷，不過滬深兩市相較上午低位震盪，午後跌幅持續收斂，收盤上證指數跌0.12％報3,568.04點，深證成指跌0.46％報14,350.02點。

上證指數18日早盤一度跌逾0.9％，但中午提振，午後更持續收斂跌幅，收盤跌0.12％報3,568.04點，成交額人民幣（下同）4,557.88億元。深證成指一度跌1.37％，但收盤跌幅縮小至0.46％報14,350.02點，成交5,464.60億元。

但另一方面，18日早盤重跌的白酒族群，午後跌幅進一步擴大，海南椰島、捨得酒業、迎駕貢酒等多檔標的跌停，五糧液重跌8.11％。貴州茅台大跌6.1％收1,800元，日內幾度跌破1,800關卡，全天成交126.5億元。

(時報資訊)

#陸股

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
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S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
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費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

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