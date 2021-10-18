【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據英國電訊報(The Telegraph)周日報導，英國政府將在2024年大選前宣布新計畫，將資助興建一座新的核電廠，作為「淨零」策略的一部分。

一位政府發言人最新告知路透，正尋求在未來幾年至少再批准一個大規模的核能計畫，以增強能源供應安全，並促進就業機會。

最近歐洲能源危機和英國燃料短缺，凸顯了依賴再生能源的缺陷。

電訊報引述政府人士表示，Sizewell C核電廠是英國能源公司EDF Energy為英格蘭東部Suffolk區供電的核電廠，它將是獲得資金投資的首選。

(時報資訊)