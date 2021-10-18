【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國電池製造商LG Energy Solution於18日宣布，已與總部位於荷蘭的跨國汽車製造商Stellantis簽署一份諒解備忘錄，雙方將合資生產電動車電池。

據悉，這兩家公司將在北美設立一家全新的電池製造廠，目標是年產能達到40 GW。這座荷韓合建的電池廠計劃在2022年第二季破土，預定2024年首季加入生產行列。

該電池廠所生產的電池和模組將供貨給位於美國、加拿大和墨西哥的Stellantis車輛組裝廠，並安裝在Stellantis的電動車內。其中，包括插電式混合動力車與全電能電動車。

Stellantis車廠宣布，計劃到2025年時會陸續投入300億歐元，約360億美元在電動車業務上，包括可減少碳排放的電氣化研究與相關軟體研發。

Stellantis這個跨國大車商是由飛雅特克萊斯勒汽車，以及法國寶獅雪鐵龍共同合併新而成，2021年元月才正式成立，雙邊各持股一半。Stellantis旗下擁有10幾個汽車品牌，是僅次豐田、福斯以及雷諾日產三菱聯盟的全球第4大車廠。

其實從2014年以來，韓國LG Energy Solution就開始供貨鋰離子電池系統與控制裝置，給素有業界首輛純電的多功能休旅車克萊斯勒Pacifica Hybrid車款使用。

(時報資訊)