【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著需求持續從新冠疫情中復甦，以及電廠持續從價格高漲的天然氣和煤炭轉向燃油和柴油，周一國際原油價格創下數年來新高。
目前布蘭特12月期油上漲61美分或0.72%，報每桶85.47美元，稍早前上漲87美分或1%，報每桶85.73美元，創下2018年10月來新高。
美國11月期油目前漲92美分或1.12%，報每桶83.20美元，稍早前漲1.12美元或1.4%，報每桶83.40美元，創下2014年10月來新高。
上周兩期油合約周線均上漲逾3%。
澳新銀行分析師周一出具報告指出，全球持續鬆綁限制措施有助於燃油需求復甦。美國下個月將開放已接種疫苗的外國旅客入境，為航空燃油市場帶來提振。之後澳洲和亞洲各地也將採取類似的措施。報告亦指出，僅是發電從天然氣轉向燃油就可望使第四季需求增加多達45萬桶/日。
但另一方面，美國的供應量可能增加。在價格飆漲激勵下，上周美國能源業的油氣鑽井平台數量連續第六周增加。能源服務公司貝克休斯（Baker Hughes）上周表示，截至10月15日當周，美國油氣鑽井平台數量增加10座，達到543座，創下2020年4月來新高。這是美國未來原油產出的初期指標。此外，受電力短缺、供應瓶頸和零星的疫情影響，中國第三季國內生產毛額年增率跌破5%，報4.9%，創下一年來新低，可能為原油需求帶來負面影響。
(時報資訊)
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