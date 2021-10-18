【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今日宣布，正式開賣小米新機Xiaomi 11 Lite 5G NE，提供優惠購機方案，電信通路中由台灣大獨賣的Xiaomi 11 Lite 5G NE 256G大容量版本，搭配999元5G專案，綁約36個月，就能0元帶回家，再獨享台灣大串流影音平台myVideo與MyMusic 3個月免費體驗，以及1個月免費GeForce NOW雲端遊戲平台。
小米Xiaomi Pad 5搭載高通Snapdragon 780G，提供珍珠白、宇宙灰兩色，搭載11吋WQHD+ 120Hz AdaptiveSync螢幕，並配備8720mAh的長效電池，一般使用下可執行長達5天的音樂播放、16小時的影片觀看或10小時的遊戲操作，全天候支援用戶工作、學習與娛樂需求。
小米Xiaomi 11 Lite 5G NE有糖果藍、蜜桃粉、雪花白、松露黑四種亮眼色系，機身重量僅158克，是小米迄今最輕薄的5G機款，螢幕搭載6.55吋FHD+AMOLED，支援90Hz更新率及240Hz觸控採樣率，能提供更精緻的視覺效果與更靈敏的觸控回饋。相機配備6400萬像素AI三鏡頭，並內建一鍵AI拍攝功能，提供滑動變焦、時間靜止、平行夢境等電影特效，還有多種全新VLOG模式。
台灣大表示，響應政府振興方案，推出超優惠加碼活動，申辦999元以上5G資費搭購Xiaomi 11 Lite 5G NE手機，最多現折1000元。此外，小米最新平板電腦Xiaomi Pad 5也同步上市，搭配台灣大5G 999元專案，綁約30個月，專案價只要0元。
(時報資訊)
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