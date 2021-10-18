【時報編輯李慧蘭綜合報導】外資連3日買超，台股集中市場今日開盤延續上周五多頭氣勢，由台積電(2330)領軍開高，惟航運族群受SCFI運價指數下挫衝擊，由貨櫃三雄帶頭下殺，為多頭上行設下一大路障，盤中大陸公布Q3 GDP成長率跌破5%，拖累亞股、美股期指走跌，大盤空頭也趁勢坐大，雖有比特幣概念族群及金融、塑化等類股奮力抗空，但仍檔不住空頭氣焰，大盤一度退出16700關，臨收賣單調節台積電、買單拉抬貨櫃三雄，多空再掀激戰，大盤最終收低75.73點、為16705.46點，成交值縮減至2693.8億元。
籌碼面，今日外資連續第三日買超、但買超金額大減至32.8185億元，投信賣超6.3463億元，自營商買超2.5447億元，三大法人買超29.01億元。技術面，5日均線16536.95點、10日均線16530.13點、20日均線16798.87點，5日RSI為56.70、10日RSI為48.42，9日K值為61.39、9日D值為45.50，20日乖離率為-0.56。
盤面上，全球再掀「挖礦狂潮」，比特幣衝6.2萬美元、逼近歷史新高，激勵台股板卡族群華擎(3515)、青雲(5386)攻頂收漲停，撼訊(6150)、麗臺(2465)也大漲約9.5%。塑化Q4迎傳統旺季，近期包括PVC、EVA、PE報價均衝上新高，今日三晃(1721)、中華化(1727)、東聯(1710)、元禎(1725)、中纖(1718)等攜手亮紅燈，表現精彩，此外，中石化(1314)收高4.56%、亞聚(1308)收高3.21%、台聚(1304)收高2.58%。BCI指數續挫，上周五跌8.21%、累計上周跌23.2%，重挫航海王士氣，長榮(2603)盤中更跌破90關，裕民(2606)、陽明(2609)、中航(2612)、台驊投控(2636)、萬海(2615)、新興(2605)等全數跌逾5%，盤面倚靠航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)及高鐵(2633)等少數個股撐場，所幸尾盤買單拉抬貨櫃三雄，長榮收92.4元、跌幅1.6%，陽明收89元、跌幅3.58%，萬海收160元、跌幅0.62%，航運類指跌幅也大舉縮減至1.56%。鴻海(2317)科技日今日登場，10:18公布三新款電動車，熱鬧為郭董慶生，惟多頭不賞臉，股價翻黑摔落季線，終場收低在107.5元，而搭檔裕隆(2201)也翻紅未果，收低4.75%。
分析師指出，先前台股無量下殺，在初期反彈過程中，量能尚未放大是正常情況，惟指數若要進一步搶灘月線關卡，仍須補量上攻方可有效站穩，即要有買盤持續外擴，以支撐大盤表現，若只靠台積電獨挑大樑，恐難以延續彈勢。分析師表示，在台積電法說釋疑下，市場對半導體產業擔憂暫時解除，預期已經通過第一關的利空考驗，接下來要關注上市櫃第三季獲利表現、美超級財報周，還有通膨、縮表等議題後續。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：