【時報-台北電】18日陸股三大指數開盤漲跌不一，創指開盤表現較為強勢，板塊方面，風電、光伏板塊受利好消息刺激盤中拉升，白酒概念板塊走弱，煤炭板塊拉升走強。
午後指數弱勢震盪，北向資金流出逾40億元。豬肉板塊午後拉升走強，白酒概念股持續低迷，貴州茅臺一度跌近7%。煤炭、油氣開採、綠電概念板塊漲幅居前，白酒、醫療服務、CRO概念板塊跌幅居前。
近期市場成交額不斷下降，交易活躍度明顯回落，市場進入震盪調整期，個股漲多跌少。收盤，滬指跌0.12%，報3568.04點，成交額達4553億元；深成指跌0.46%，報14350.02點，成交額達5465億元；創指收平，報3276.48點，成交額達1982億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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