【時報-台北電】18日陸股三大指數開盤漲跌不一，創指開盤表現較為強勢，板塊方面，風電、光伏板塊受利好消息刺激盤中拉升，白酒概念板塊走弱，煤炭板塊拉升走強。

午後指數弱勢震盪，北向資金流出逾40億元。豬肉板塊午後拉升走強，白酒概念股持續低迷，貴州茅臺一度跌近7%。煤炭、油氣開採、綠電概念板塊漲幅居前，白酒、醫療服務、CRO概念板塊跌幅居前。

近期市場成交額不斷下降，交易活躍度明顯回落，市場進入震盪調整期，個股漲多跌少。收盤，滬指跌0.12%，報3568.04點，成交額達4553億元；深成指跌0.46%，報14350.02點，成交額達5465億元；創指收平，報3276.48點，成交額達1982億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
35294.76 +916.96(2.67%)
10/16
S&P500
4471.37 +107.57(2.47%)
10/16
Nasdaq
14897.34 +325.74(2.24%)
10/16
費半指數
3314.41 +121.66(3.81%)
10/16
日經225
29025.46 +474.56(1.66%)
14:15
南韓KOSPI
3006.68 +18.04(0.60%)
17:01
香港恆生
25409.75 +78.75(0.31%)
16:08
上證指數
3568.14 -4.23(0.12%)
15:00
深圳成指
14350.02 -65.98(0.46%)
16:29
英國FTSE
7216.50 -17.53(0.24%)
17:51
法國CAC
6678.16 -49.36(0.73%)
17:51
德國DAX
15510.93 -76.43(0.49%)
17:51

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