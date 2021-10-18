【時報記者莊丙農台北報導】台灣玉山科技協會今年成立滿20周年，預計10月26日召開慶祝大會暨論壇，在理事長李紀珠力邀及促成下，討論主題聚焦於全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五大主軸，預期將是台灣今年度科技產業最大的論壇。

這次邀請的對象都是國內重量級的企業家，除了台積電(2330)創辦人張忠謀就「經營人的學習及成長」為題，進行演說，本次活動將有五場專題論壇，專題論壇從全球佈局談起，到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型，論壇最後還請台北市、桃園市及台中市三位直轄市市長一起分享探討智慧城市發展。

第一場專題論壇首先登場的是「全球產業趨勢與台灣的機會」，由善科教育基金會董事長張善政擔任主持人，與會來賓有工研院董事長李世光、前Googlo台灣區總經理簡立峰、台灣亞馬遜AWS總經理王定愷。

第二場「全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略」，由鈺創(5351)董事長盧超群擔任主持人暨引言人，與談人有力積電(6770)董事長黃崇仁、前科技部部長陳良基、SEMI台灣區總裁曹世綸、聯發科(2454)技術長周漁君及台積電資深副總張曉強。

第三場論壇主題為「台灣電動車產業的未來」，由鴻海(2317)集團董事長劉揚偉擔任主持人，聯電(2303)榮譽副董事長宣明智擔任引言貴賓，與談人有總統府資政林信義、工研院院長劉文雄及車輛研究測試中心總經理王正健。

第四場論壇以「以創新思維加速台灣產業轉型」為題，由藍濤亞洲總裁擔任主持人，宏碁(2353)集團創辦人施振榮擔任演講貴賓，與談人有Appier執行長暨共同創辦人游直翰、Gogoro創辦人陸學森。

(時報資訊)

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