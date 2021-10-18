【時報記者莊丙農台北報導】台灣玉山科技協會今年成立滿20周年，預計10月26日召開慶祝大會暨論壇，在理事長李紀珠力邀及促成下，討論主題聚焦於全球產業趨勢、半導體、電動車、創新轉型及智慧城市等五大主軸，預期將是台灣今年度科技產業最大的論壇。
這次邀請的對象都是國內重量級的企業家，除了台積電(2330)創辦人張忠謀就「經營人的學習及成長」為題，進行演說，本次活動將有五場專題論壇，專題論壇從全球佈局談起，到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型，論壇最後還請台北市、桃園市及台中市三位直轄市市長一起分享探討智慧城市發展。
第一場專題論壇首先登場的是「全球產業趨勢與台灣的機會」，由善科教育基金會董事長張善政擔任主持人，與會來賓有工研院董事長李世光、前Googlo台灣區總經理簡立峰、台灣亞馬遜AWS總經理王定愷。
第二場「全球半導體產學研發展趨勢暨台灣繼續承擔領袖之策略」，由鈺創(5351)董事長盧超群擔任主持人暨引言人，與談人有力積電(6770)董事長黃崇仁、前科技部部長陳良基、SEMI台灣區總裁曹世綸、聯發科(2454)技術長周漁君及台積電資深副總張曉強。
第三場論壇主題為「台灣電動車產業的未來」，由鴻海(2317)集團董事長劉揚偉擔任主持人，聯電(2303)榮譽副董事長宣明智擔任引言貴賓，與談人有總統府資政林信義、工研院院長劉文雄及車輛研究測試中心總經理王正健。
第四場論壇以「以創新思維加速台灣產業轉型」為題，由藍濤亞洲總裁擔任主持人，宏碁(2353)集團創辦人施振榮擔任演講貴賓，與談人有Appier執行長暨共同創辦人游直翰、Gogoro創辦人陸學森。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：