受惠於疫情期間全球貿易量迅速增加，缺櫃、塞港情形不斷上演，推升貨櫃航運獲利水漲船高，從去年下半年開始至今年7月，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價已翻了超過20倍，不過7月底，三雄行情出現反轉，短短3個月暴跌6成，讓不少投資人慘賠，有網友就好奇有沒有神人能準確抓到趨勢，「先做多再做空」賺很大？引起熱烈討論，甚至有網友爆料「航海王」高點反轉時也已經反手做空。
三雄長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明也都摔至百元以下。
今（18日）三雄早盤再破底，午盤則獲買盤承接，跌幅縮小。長榮最低殺到85.5元，終場收在92.4元下跌1.5元（或1.6%）；陽明最低跌至83.6元，終場收在89元，下跌3.3元（或3.58%）；萬海最低為146.5元，最終收在160元，跌1元（或0.62%）。
有網友在PTT論壇上以「有人一魚兩吃嗎」為題發文，好奇詢問會不會有高手先做多再做空，「從魚頭吃到魚尾，再從魚尾吃回魚頭」，文章一出引起網友們熱烈討論，甚至有人爆料，先前靠著長榮、陽明大賺上億的股版神人航海王，在7月初就已反手做空。
網友們紛紛留言表示，「不是一直有人傳航海王在2XX時空了8000口長榮期，如果是真的，航海王真的宇宙神吧」、「聽說航海王這波反手空，應該賺有80幾億」、「航海王如果真的這麼操作，那就太神了」、「主力有啊，之前長榮170左右大家還在期待反彈時，某主力群就流出對話要合作空了」、「主力才有辦法，散戶只有被坑殺的命運。」
不過有人認為，傳言就只是傳言，誰也不知道航海王是不是真的已經賣股，且航運股漲跌波動大，賠錢的可能還是占多數，被「多空雙巴」的比大賺的還要多，「不管做多還做空，有賺的才不會大聲」、「大部份是多空雙巴」、「散戶如我怎麼吃都吃魚刺」、「散戶如我怎麼吃都吃魚刺。」
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：