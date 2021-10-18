受惠於疫情期間全球貿易量迅速增加，缺櫃、塞港情形不斷上演，推升貨櫃航運獲利水漲船高，從去年下半年開始至今年7月，貨櫃三雄長榮、萬海及陽明股價已翻了超過20倍，不過7月底，三雄行情出現反轉，短短3個月暴跌6成，讓不少投資人慘賠，有網友就好奇有沒有神人能準確抓到趨勢，「先做多再做空」賺很大？引起熱烈討論，甚至有網友爆料「航海王」高點反轉時也已經反手做空。

三雄長榮、萬海及陽明在7月初分別站上233元、353元及234.5元歷史高點，但高檔行情未能延續，月底市場情緒迅速轉空，航運股價開始崩跌，3個月重挫超過6成，長榮與陽明也都摔至百元以下。

今（18日）三雄早盤再破底，午盤則獲買盤承接，跌幅縮小。長榮最低殺到85.5元，終場收在92.4元下跌1.5元（或1.6%）；陽明最低跌至83.6元，終場收在89元，下跌3.3元（或3.58%）；萬海最低為146.5元，最終收在160元，跌1元（或0.62%）。

有網友在PTT論壇上以「有人一魚兩吃嗎」為題發文，好奇詢問會不會有高手先做多再做空，「從魚頭吃到魚尾，再從魚尾吃回魚頭」，文章一出引起網友們熱烈討論，甚至有人爆料，先前靠著長榮、陽明大賺上億的股版神人航海王，在7月初就已反手做空。

網友們紛紛留言表示，「不是一直有人傳航海王在2XX時空了8000口長榮期，如果是真的，航海王真的宇宙神吧」、「聽說航海王這波反手空，應該賺有80幾億」、「航海王如果真的這麼操作，那就太神了」、「主力有啊，之前長榮170左右大家還在期待反彈時，某主力群就流出對話要合作空了」、「主力才有辦法，散戶只有被坑殺的命運。」

不過有人認為，傳言就只是傳言，誰也不知道航海王是不是真的已經賣股，且航運股漲跌波動大，賠錢的可能還是占多數，被「多空雙巴」的比大賺的還要多，「不管做多還做空，有賺的才不會大聲」、「大部份是多空雙巴」、「散戶如我怎麼吃都吃魚刺」、「散戶如我怎麼吃都吃魚刺。」

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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