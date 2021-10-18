【時報-台北電】華為智慧光伏官方微信宣布，2021全球數字能源峰會在迪拜召開，會上，華為數位能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能專案，雙方將攜手助力沙特打造全球清潔能源和綠色經濟中心。
華為表示，該專案儲能規模達1300MWh，是迄今為止全球規模最大的儲能專案，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標杆示範效應。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】華為智慧光伏官方微信宣布，2021全球數字能源峰會在迪拜召開，會上，華為數位能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能專案，雙方將攜手助力沙特打造全球清潔能源和綠色經濟中心。
華為表示，該專案儲能規模達1300MWh，是迄今為止全球規模最大的儲能專案，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標杆示範效應。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：