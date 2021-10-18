【時報-台北電】華為智慧光伏官方微信宣布，2021全球數字能源峰會在迪拜召開，會上，華為數位能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能專案，雙方將攜手助力沙特打造全球清潔能源和綠色經濟中心。

華為表示，該專案儲能規模達1300MWh，是迄今為止全球規模最大的儲能專案，也是全球最大的離網儲能項目，對全球儲能產業的發展具有戰略意義和標杆示範效應。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#儲能專案 #華為

主要市場指數

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17:51

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