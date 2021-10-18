【時報記者林資傑台北報導】開發金(2883)子公司中華開發資本表示，旗下生醫基金投資的行動基因（ACT Genomics）近日宣布與歐洲最大CRO實驗室之一的Cerba Research合資成立亞洲區跨國實驗室，顯示亞洲生技及管理團隊技術深受國際肯定，團隊有能力成功與國際接軌。
開發生醫團隊積極建構生醫產業投資鏈，以提供「跨國、跨業」服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台為重點項目，將持續導引資金進入國內外具有國際發展潛力的生醫公司，扮演更關鍵角色。
開發生醫團隊表示，美國總統歐巴馬2015年國情咨文演講時曾提出「精準醫學計畫」，藉由檢測病患基因後精準對症下藥。2014年甫創立的行動基因在台灣紮根成長，經多年努力發展成為亞洲最佳癌症基因驗測公司之一，業務遍及台灣、香港、日本、東南亞及英國。
開發生醫基金看好精準醫療未來性，自2016年投資行動基因，主因該公司以基因定序與資料分析為核心，提供癌症精準醫療檢測服務，協助進行癌症預防、診斷、治療及監控，此次與Cerba Research合資成立亞洲區跨國實驗室，更進一步邁向全球化及國際化。
中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫基金董事長何俊輝指出，生醫基金的投資策略著重於具高技術門檻、產業發展趨勢性，希望扶持台灣生技產業。而積極建構生醫產業投資鏈，重點則是串接台灣生醫產業、推向國際市場。
何俊輝表示，旗下目前有1檔人民幣及2檔新台幣生醫基金，管理規模已近100億元。投資生醫公司已近30家，其中半數擔任董監事，涵蓋範圍包括委託開發生產（CDMO）、新藥開發、先進的基因檢測、基因療法、次世代細胞治療，未來將進一步鎖定健康精準治療。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：