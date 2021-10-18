【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國福特汽車周一宣布將投資2.3億英鎊（相當於3.16億美元），在英格蘭北部Halewood工廠生產電動車零組件。

　根據福特的規畫，該工廠將成為福特自家在歐洲的第一座電動車零組件生產基地，預計自2024年中起每年將打造約25萬套動力裝置。福特此前承諾到2030年，其歐洲的汽車產品陣容將實現全電動化目標。

　福特這座位於英格蘭Halewood的工廠目前擁有約500名員工。

　英國政府將透過其「汽車轉型基金」（Automotive Transformation Fund）協助這項投資案。在內燃機禁令上路之前各品牌正加速推進電氣化計畫，而各國政府也爭相投入相關投資以確保就業穩定。英國政府傾向於資助汽車公司總投資額約10%。

福特歐洲事業總裁Stuart Rowley表示，這是重要的一步，是福特首度在歐洲就自行生產全電動車零組件進行投資。

　福特在德國科隆市（Cologne）已設有一座變速箱工廠。

　此前日本日產汽車在7月宣布將在英國建造新的電池廠，以擴大在該國的投資。不到一周後，Stellantis宣布其英格蘭Vauxhall Ellesmere Port工廠將生產電動貨車。

(時報資訊)

#福特 #電動車零組件

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