根據最近統計資料，凱美（2375）對金山電（8042）持股繼續拉升，9月再增持金山電463張，以金山電18日收盤價45.9元換算，市值約2,125萬元，而凱美累計持有金山電的張數亦攀升至22,558張，持股比率約18％，穩居第一大股東。
不過凱美在金山電董事會未取得實質控制權，因此即使未來持股比率持續攀升，仍不會納入合併報表。
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根據最近統計資料，凱美（2375）對金山電（8042）持股繼續拉升，9月再增持金山電463張，以金山電18日收盤價45.9元換算，市值約2,125萬元，而凱美累計持有金山電的張數亦攀升至22,558張，持股比率約18％，穩居第一大股東。
不過凱美在金山電董事會未取得實質控制權，因此即使未來持股比率持續攀升，仍不會納入合併報表。
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