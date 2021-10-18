主要原料丁二烯報價走跌，加上中國大陸、越南產能逐漸恢復，印度廠產能全開、營運貢獻度增加，國內合成橡膠廠台橡(2103)第四季營運回溫。市場預期，台橡第四季合成橡膠本業營收獲利可望有2位數成長。

受到遠東區丁二烯第三季報價大漲，以及越南疫情嚴重、中國大陸水災影響，台橡第三季合併營收76.72億元，季減約1成，也是今年單季的最低。

由於中國大陸古雷、魯青石化等大廠陸續開出丁二烯新產能，使供給端增加，加上美國庫存偏高，丁二烯價格第四季走跌，10月初丁二烯的報價，比第三季下滑近五成；台橡指出，產品利差擴大，有利第四季營運成長空間加大。

Delta疫情趨緩下，台橡指出，印度廠已恢復全產全銷，貢獻穩健；越南市場也在解封、工廠復工、產線陸續恢復生產。中國大陸地區水患漸減。工廠的稼動率回升，產能利用率提升，第四季的營運貢獻度增加。

台橡累計今年1-9月合併營收244.1億元；市場指出，台橡印度、越南及中國大陸各工廠，第四季的產能利用率漸增、營運貢獻度提升，預期第四季的整體營收，可望比第三季有2位數的季增，今年合併營收可望重回300億元以上大關。

(時報資訊)

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