主要原料丁二烯報價走跌，加上中國大陸、越南產能逐漸恢復，印度廠產能全開、營運貢獻度增加，國內合成橡膠廠台橡(2103)第四季營運回溫。市場預期，台橡第四季合成橡膠本業營收獲利可望有2位數成長。
受到遠東區丁二烯第三季報價大漲，以及越南疫情嚴重、中國大陸水災影響，台橡第三季合併營收76.72億元，季減約1成，也是今年單季的最低。
由於中國大陸古雷、魯青石化等大廠陸續開出丁二烯新產能，使供給端增加，加上美國庫存偏高，丁二烯價格第四季走跌，10月初丁二烯的報價，比第三季下滑近五成；台橡指出，產品利差擴大，有利第四季營運成長空間加大。
Delta疫情趨緩下，台橡指出，印度廠已恢復全產全銷，貢獻穩健；越南市場也在解封、工廠復工、產線陸續恢復生產。中國大陸地區水患漸減。工廠的稼動率回升，產能利用率提升，第四季的營運貢獻度增加。
台橡累計今年1-9月合併營收244.1億元；市場指出，台橡印度、越南及中國大陸各工廠，第四季的產能利用率漸增、營運貢獻度提升，預期第四季的整體營收，可望比第三季有2位數的季增，今年合併營收可望重回300億元以上大關。
(時報資訊)
#台橡
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：